Presa din Belgia avertizeaza dupa golul marcat de Ianis Hagi pentru Glasgow Rangers

Publicatia Het Nieuwsblad aminteste ca Ianis a inceput in forta si la Genk, insa evolutiile care au urcat au fost departe de asteptari."Ianis Hagi a inscris golul victorie pentru Rangers, chiar de ziua tatalui sau", noteaza publicatia in cauza."Ramane de vazut daca Hagi va ramane la Rangers. Ne amintim ca mijlocasul a marcat si la prima aparitie pentru Genk, contra lui Kortrijk, la scurt timp dupa ce a fost introdus pe teren, dar de atunci evolutiile sale nu s-au mai ridicat la nivelul asteptarilor, finid cedat la Rangers, cu o optiune de transfer de doar 5 milioane de euro", continua sursa citata.Vezi si:Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Glasgow Rangers la primul meci ca titular in campionatul Scotiei!Tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian, in minutul 84, si a stabilit scorul final. Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.3 goluri a marcat Ianis Hagi in cele 718 minute jucate pentru Genk.I.G.