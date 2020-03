Presa din Italia anunta ca Ianis Hagi vrea sa plece de la Rangers: Cu ce echipa negociaza

Ziare.

Potrivit portalului La Lazio Siamo Noi , Ianis isi doreste sa plece de la Rangers pentru a juca intr-un campionat mai puternic."Romanul ar prefera sa joace intr-un campionat mai puternic. Costa 5-6 milioane de euro", a notat sursa citata.Ianis este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar gruparea scotiana are o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.El a evoluat deja in Italia pentru Fiorentina , unde a prins doar doua meciuri in Serie A, inainte sa fie rascumparat de tatal sau.C.S.