Presa din Marea Britanie, precizari despre situatia lui Ianis Hagi la Rangers

Publicatia britanica The Athletic noteaza ca, in realitate, gruparea scotiana se teme de efectele crizei preconizate dupa pandemia de coronavirus si nu a luat inca o decizie in cazul internationalului roman."Ianis Hagi nu e aproape de o mutare permanenta la Rangers. Clubul de pe Ibrox are o optiune de a-l tranfera pe internationalul roman atunci cand expira imprumutul de la Genk. Insa, din cauza situatiei actuale, e dificil sa vorbim despre un transfer, dar atat jucatorul, cat si clubul spera ca acest lucrur sa se realizez", scrie The Atheltic.5 milioane de euro ar trebui sa plateasc Rangers pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk.11 meciuri a disputat Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, reusind trei goluri si doua assisturi.I.G.