Presa din Scotia da verdictul in cazul lui Ianis Hagi

Ajuns sub forma de imprumut in iarna, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit alte doua assituri, insa dubiile raman.Publicatia scotiana Dailly Record considera, insa, ca internationalul roman ar trebui achizitionat definitiv."Daca bugetul o permite, Ianis Hagi ar trebui achizitionat deoarece e uimitor din punct de vedere tehnic", noteaza sursa citata."Romanul a aratat si ca are o mentalitate cu care poate scoate echipa dintr-o situatie complicata, iar Gerrard are nevoie de aceasta 'foame' de victorie", continua publicatia in cauza.Vezi si: Un reputat jurnalist britanic a enuntat care sunt cele 3 motive pentru care Ianis Hagi ar trebui cumparat pe loc de Glasgow Rangers 5 milioane de euro ar trebui sa plateasca Rangers pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk.In vara anului trecut, Genk l-a cumparat pe Ianis de la Viitorul cu 4 milioane de euro.I.G.