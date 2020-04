Presa din Scotia, despre metoda prin care Rangers ar putea face profit cu Ianis Hagi

Ziare.

com

Jurnalistii britanici se concentreaza in special asupra profitului pe care Rangers ar putea sa-l faca de pe urma lui Ianis Hagi.Astfel, Rangers ar urma sa-l achizitioneze pe Ianis de la Genk, intr-o prima faza, pentru ca apoi sa accepte oferta de 10 milioane de euro a celor de la Real Madrid. Bineinteles, totul e stadiul de speculatii in acest moment."Am putea ajunge la o situatie in care Hagi semneaza cu Rangers, care apoi il va ceda pentru un profit de aproximativ 5 milioane de euro la Real Madrid", scrie The Scotsman Britanicii amintesc si ca Giovani Becali a anuntat ca pe urmele lui Ianis s-ar afla Manchester City si Tottenham Hotspurs.Ianis Hagi (21 de ani) evolueaza sub forma de imprumut de la Genk la Rangers.In contractul de imprumut semnat de Genk si Rangers exista si o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.I.G.