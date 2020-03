Presa din Scotia, despre viitorul nesigur al lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Totusi, internationalul roman nu stie deocamdata ce-i va rezerva sezonul urmator.Publicatia scotiana Daily Record noteaza, sambata, ca Ianis poate a jucat deja ultimul sau meci pentru Rangers, dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.Scotienii pomenesc, apoi, de speculatiile aparute in presa din Italia si cum Ianis ar prefera o mutare la Lazio Roma, intr-o "liga mai puternica".In tot acest timp, Genk anunta ca Ianis nu mai face parte din planurile echipei si ca va fi cedat in vara."Hagi si-a aratat talentul in aventura din Europa League, insa nu si-a gasit locul pe plan domestic", scrie sursa citata.Cum campionatul a fost suspendat, Rangers poate fi fortata sa ia o decizie in cazul transferului lui Ianis pe baza meciurilor jucate pana acum.5 milioane de euro e suma pe care Rangers trebuie s-o plateasca pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk.11 meciuri a jucat Ianis pentru Rangers, reusind 3 goluri si doua assisturi.I.G.