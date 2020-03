Presa din Scotia, dura cu Ianis Hagi dupa infrangerea suferita de Rangers: Ce nota i-a acordat

Ziare.

Desi a fost unul dintre cei mai activi jucatori ai gazdelor, cotidianul The Scottish Sun il noteaza cu 4.5 e cea mai mare nota de la Rangers, pe care au primit-o 7 jucatori, in timp ce mai mare nota a meciului a primit-o portarul lui Hamilton (8).Ianis a primit nota de trecere din partea site-ului rangersnews.uk, insa a fost criticat pentru ca nu s-a implicat mai mult."Nu a oferit destul in aceasta seara. Trebuie sa fie mai prezent in jocuri precum acestea", scrie sursa citata, care i-a dat un 5.0-1 a fost scorul meciului dintre Rangers si Hamilton, din etapa a 29-a a primei ligi de fotbal din Scotia.David Moyo a marcat unicul gol al intalnirii, in minutul 56.E doar pentru a doua oara in ultimii 94 de ani cand Hamilton reuseste sa castige pe Ibrox!I.G.