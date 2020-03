Presa din Scotia prezinta motivul pentru care Rangers ar putea opta sa nu-l transfere pe Ianis Hagi

Ziare.

Mijlocasul roman in varsta de 21 de ani a fost adus sub forma de imprumut de la Genk, cu optiune de cumparare in vara in schimbul a 5 milioane de euro.Ianis s-a impus repede la Rangers, insa nu i-a convins in totalitate pe oficialii scotienilor.Astfel, Football Fancast scrie ca Rangers ar putea opta sa-l transfere in schimb pe ganezul Caleb Ekuban, de la Trabzonspor.10 milioane de euro e suma solicitata de gruparea turca in schimbul fotbalistului care anul acesta a reusit 8 goluri si 6 assisturi."Ganezul stie fotbalul britanic dupa ce a evoluat pentru Leeds si e un jucator mai periculos pe faza ofensiva", noteaza sursa citata.Caleb Ekuban a evoluat in cariera sa pentru Chievo, Sudtirol, Lumezzane, Renate, Partizani Tirana, Leeds United si Trabzonspor.3 goluri si doua assisturi a reusit Ianis Hagi in cele 11 meciuri jucate pana acum pentru Rangers.I.G.