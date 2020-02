Presa din Scotia, socata de o declaratie facuta de Gigi Becali despre Ianis Hagi

Ziare.

Finantatorul lui FCSB e convins ca Ianis Hagi va ajunge sa valoreze 100 de milioane de euro, iar jurnalistii scotieni sunt uimiti de afirmatia facuta de acesta."Becali considera ca Ianis poate calca pe urmele tatalui sau. Patronul lui FCSB afirma incredibil ca, in doi ani, Ianis Hagi va valora 100 de milioane de euro" -"Internationalul roman a inceput bine aventura de la Rangers, iar patronul lui FCSB se asteapta ca in anii urmatori sa ajunga un superstar cu o cota de 100 de milioane de euro" -Intr-o interventie la Digi Sport, Gigi Becali a spus ca: "Eu cred ca Ianis peste doi ani va fi un mare fotbalist al Europei. Ianis, peste doi ani, valoareaza 100 de milioane de euro. De ce nu intrebati un specialist de ce costa Ianis 4 milioane de euro? Are cineva curaj sa il evalueze?".Ianis Hagi a fost imprumutat de Genk la Glasgow Rangers in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna.In vara, formatia scotiana va avea optiunea sa-l achizitioneze pe Ianis in schimbul a 5 milioane de euro.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis de la Viitorul, in vara anului trecut.I.G.