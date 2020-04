"Presa internationala prezinta motivele pentru care Rangers nu vrea sa plateasca 5 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi"

Ziare.

com

5 milioane de euro ar trebui sa plateasca formatia de pe Ibrox pentru a-l transfera pe internationalul roman, insa Football Insider sustine ca sunt sanse mici ca aceasta suma sa fie achitata de catre gruparea pregatita de Steven Gerrard.Problemele financiare cauzate de intreruperea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus, precum si inconstanta in joc a lui ianis ii fac pe scotieni sa spere ca-l pot cumpara la un pret redus."E putin probabil ca Rangers sa plateasca 5 milioane de euro pentru Hagi dupa startul impresionant, dar inconstant", scrie sursa in cauza.Imprumutul lui Ianis Hagi de la Genk la Rangers expirsa la sfarsitul acestui sezon.11 meciuri a disputat Ianis in tricoul lui Rangers, reusind 3 goluri si doua assituri.4 milioane de euro e suma pe care Genk a platit-o in vara trecuta pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul I.G.