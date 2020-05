Prima reactie oficiala din tabara lui Rangers despre transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

Ross Wilson anunta ca formatia scotiana vrea sa-l transfere pe Ianis, insa impactul financiar al Covid-19 ar putea face ca mutarea sa pice."Ar putea efectele financiare ale acestui virus sa aiba un impact asupra transferurului sau? Posibil. O alta necunoscuta e cand se va deschide perioada de transferuri", a spus Ross Wilson, potrivit Daily Record "Ianis a impresionat de cand a ajuns la noi. Sunt mereu in contact cu el, atat eu, cat si antrenorii. Suntem foarte multumiti de el si avem o optiune sa-l transferem. De asemenea, avem o relatie foarte buna cu el, cu agentul si tatal sau. Si-a gasit un loc la Rangers, unde se simte iubit", a continuat acesta.Vezi si: Gica Popescu dezvaluie ca Ianis Hagi are o multitudine de oferte din Europa Ianis Hagi a ajuns la Rangers in ultima zi a lunii ianuarie, sub forma de imprumut de la Genk.11 meciuri a jucat Ianis pentru Rangers inainte ca sezonul sa fie intrerupt din cauza coronavirusului, reusind trei goluri si doua pase de gol.5 milioane de euro trebuie sa plateasca Rangers pentru a-l achitiziona pe Ianis de la Genk.I.G.