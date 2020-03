Glasgow Rangers a decis viitorul lui Ianis Hagi dupa ce echipa a suferit 2 infrangeri la rand

Ziare.

Conducatorii gruparii de pe Ibrox vor face o adevarata revolutie in lotul formatiei lui Steven Gerrard.Conform Rangers News, Ianis Hagi nu este insa afectat, intrucat conducerea clubului vrea sa-l cumpere in continuare de la Genk Alaturi de Ianis, mai au postul asigurat in echipa pentru sezonul urmator si Nikola Katic, Joe Aribo, Borna Barisic, Ryan Jack, Scott Arfield, Steven Davis, George Edmundson, Alfredo Morelos, Allan McGregor, Jermain Defoe, Filip Helander si Ryan Kent.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.De Ianis este interesata si gruparea italiana Lazio Roma C.S.