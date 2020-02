Anuntul facut de Rangers despre viitorul lui Ianis Hagi, dupa partida minunata din Europa League

Ziare.

Antrenorul secund al lui Glasgow Rangers , Gary McAllister, a anuntat ca oficialii clubului se gandesc deja sa activeze clauza de cumparare de la Genk "Daca o tine tot asa, cred ca e clar ce se va intampla, e inevitabil. Ne-a impresionat pe toti pana acum. Vrem sa-l tinem pe acest drum, sa aiba increderea la un nivel cat mai ridicat. Cand dai niste goluri in fata a 50 de mii de oameni, cred ca si el se bucura", a spus Gary McAllister intr-o conferinta de presa."Ianis s-a adaptat foarte bine. A venit cu zambetul pe buze, ceea ce e mereu placut la un tanar. Se bucura de Glasgow, s-a acomodat cu orasul foarte bine, are un apartament. Are un ochi pentru gol, pentru pasa. Inca de la primele minute cand a jucat in tricoul nostru a simtit ca e greu in Scotia, dar s-a acomodat", a adaugat McAllister.Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk.De la transferul in Scotia, fotbalistul in varsta de 21 de ani a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.