Rangers, invinsa de ultima clasata din Scotia: Iata cum a jucat Ianis Hagi

Ianis a fost cel mai bun jucator al lui Rangers in prima repriza. Fotbalistul roman a avut in startul meciului o executie spectaculoasa pe spate din centrul careului, dar mingea s-a dus putin peste poarta.Apoi, Ianis a fost gasit excelent in careu, a facut o preluare de efect si a sutat din prima, dar portarul advers a reusit sa respinga.In partea secunda, Ianis a fost mai discret, dar a inceput sa iasa din nou la rampa pe final. A fost din nou aproape de gol in minutul 81, cand a profitat de o greseala a apararii adverse, dar portarul lui Hamilton a avut o interventie excelenta.In minutul 89 a sutat din afara careului, insa mingea a lovit bara transversala.In urma acestui rezultat, managerul Steven Gerrard ar putea demisiona de la Rangers.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.