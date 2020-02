Rangers s-a calificat in optimile Europa League: Iata cum a jucat Ianis Hagi (Video)

Ziare.

Dupa 3-2 in tur, cand Ianis a reusit o dubla, gruparea scotiana s-a impus si in retur, scor 1-0, si a avansat, astfel, in optimile de finala.Mijlocasul roman a avut cateva executii bune in prima repriza, insa a ratat o lovitura de la 11 metri in prelungirile primului mitan.In repriza secunda, jucatorul adus sub forma de imprumut de la Genk s-a revansat si a oferit o pasa de gol superba la reusita lui Ryan Kent, din minutul 61.Ianis Hagi a fost inlocuit apoi, in minutul 72, cu Aribo.A fost cel de-al 7-lea meci consecutiv ca titular pentru Ianis Hagi in tricoul lui Glasgow Rangers.I.G.