Reactia lui Gica Hagi dupa meciul mare facut de Ianis in Europa League

La revenirea in tara, Gica Hagi a spus ca Ianis e foarte fericit la Rangers, care e clubul perfect pentru el."E in forma, joaca bine si e fericit. A ales echipa ideala, clubul ideal si ii merge bine. De acum o sa-l vedeti pe el, o sa vorbeasca si noi, restul, o sa ne uitam la el. N-am avut lacrimi in ochi, era frig.Bravo lui, bravo echipei, au facut un meci fantastic. Au intors rezultatul si au sansa lor, dar joaca impotriva unei echipe foarte bune. Nu-i transmit nimic, vorbiti voi cu el. E mare deja, e al vostru. Cu Gerrard am discutat inainte de meci", a spus Gica Hagi, citat de Digi Sport. Amintim ca Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.