Reactia lui Steven Gerrard dupa infrangerea suferita de Rangers cu Leverkusen

Ziare.

com

Tehnicianul scotienilor se declara dezamagit de rezultat, insa nu contesta victoria lui Leverkusen."Sunt dezamagit de rezultat si de faptul ca am incasat trei goluri. Cred ca in prima repriza am fost organizati bine, dar i-am respectat prea mult. In a doua repriza am fost mai bine, mai agresivi si pozitivi. Astfel, am reusit sa ne cream ocazii", a spus Gerrard la conferinta de presa de dupa meci."Nu pun la indoiala victoria lor, insa sunt dezamagit de modul in care am incasat golul trei", a completat acesta.Gerrard n-a primit nicio intrebare legata de Ianis Hagi, care a fost introdus in teren abia in minutul 68.Glasgow Rangers a fost invinsa cu 1-3, pe teren propriu, de Bayer Leverkusen.Golurile partidei au fost marcate de George Edmundson (min.75) pentru gazde, respectiv Kai Havertz (min.37 - penalti), Charles Aranguiz (min.67) si Leon Balley (min.88) pentru oaspeti.I.G.