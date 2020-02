Reactia lui Steven Gerrard dupa penaltiul ratat de Ianis Hagi in Europa League

Ziare.

Fostul mare mijlocas a gasit puterea sa glumeasca, dupa ce anterior anuntase ca va avea o discutie cu toti jucatorii despre situatia penaltiurilor ratate de Rangers in acest sezon."Vom incerca sa gasim o solutie in aceasta privinta. Penaltiurile sunt dificile, mai ales cand sunt executate in momente delicate. Voi sta la o discutie cu jucatorii. Sa vedem cine se mai ofera sa bata. Poate pe urmatorul o sa-l bat eu", a spus Steven Gerrard la BT Sport.Ianis s-a revansat in meciul cu Braga dupa penaltiul ratat si a oferit o pasa geniala la golul prin care Rangers a obtinut victoria si, totodata, calificarea.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.C.S.