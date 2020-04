Scotienii, impresionati de ultimul mesaj al lui Ianis Hagi: "Invatati de la el"

Ziare.

Tanarul fotbalist roman a transmis un mesaj in care afirma ca este nerabdator sa se intoarca la antrenamentele lui Rangers.In plus, Ianis a transmis incurajari catre cadrele medicale si i-a sfatuit pe oameni sa nu iasa din case.Conform Footballfancast.com , fanii lui Rangers au fost incantati de atitudinea lui Ianis Hagi."Fanii lui Rangers nu se mai pot satura de mesajul de clasa al lui Ianis. O gramada de fani au reactionat dupa mesajul lui Ianis Hagi si este corect sa spunem ca jucatorul in varsta de 21 de ani este o figura foarte populara pe Ibrox", a scris sursa citata.Astfel, fanii lui Ianis i-au transmis ca il iubesc, l-au implorat sa ramana la Rangers si au transmis tuturor ca trebuie "sa invete" de la el.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Genk Presa din Italia a scris constant in ultima perioada ca si Lazio Roma e interesata de el.C.S.