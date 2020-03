Scotienii, in extaz dupa anuntul facut de Steven Gerrard despre Ianis Hagi

Ziare.

Astfel, portalul Rangers News, noteaza ca Ianis a cucerit pana si cei mai aprigi critici, in timp ce scotienii considera ca achizitia romanului ar putea fi cel mai important transfer facut in istoria clubului."Cand Ianis a fost transferat exista o impresie generala acceptata de toata lumea ca acest tanar trebuie sprijinit deoarece este un talent urias si va avea nevoie de timp. Dar chiar si cei mai mari critici trebuie sa fie impresionati de impresionantul start al lui Ianis! Fotbalistul in varsta de 21 de ani si-a aratat deja clasa pe Ibrox, in special in Europa, iar fanii sunt incantati de posibilitatea unui transfer definitiv.Acest tanar este motivul pentru care Rangers inca este in Europa si fanii trebuie sa-i multumeasc! Ianis ar putea fi unul dintre cele de mai succes transferuri facute de clubul nostru in intreaga istorie!", a notat Rangers News De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a marcat trei goluri si a oferit doua pase decisive.Gruparea de pe Ibrox Park trebuie sa plateasca 5 milioane de euro in vara pentru a-l cumpara de la Genk Belgienii l-au achizitionat cu 4 milioane de euro de la Viitorul , astfel ca nu vor face un profit considerabil.C.S.