Scotienii se tem de ce urmeaza pentru Ianis Hagi

Cum Ianis Hagi va participa alaturi de nationala Romaniei la Jocurile Olimpice si poate chiar la EURO 2020, scotienii se tem ca acest program infernal ii va afecta randamentul in sezonul 2020/2021.De asemenea, Jocurile Olimpice sunt programate in perioada in care se disputa si calificarile din cupele europene, iar Rangers nu-l va avea la dispozitie pe mijlocasul roman, asta daca il vor transfera de la Genk."Rangers ar putea fi pusa in fata unei dileme masive in vara, cand Ianis Hagi si Romania vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar fotbalistul ar putea rata cateva meciuri importante", scrie rangernews.uk "Turneul olimpic are loc in perioada 22 iulie - 8 august, iar Rangers va fi fara Hagi pana la playoff-urile din cupele europene. Si nu e doar asta. Romania ar putea obtine calificarea la EURO 2020, ceea ce l-ar face pe Hagi sa nu aiba nicio pauza. Acest aspect ar putea avea un efect asupra campaniei de transferuri. Sa speram ca acest program nu-i va afecta randamentul", continua sursa citata.5 milioane de euro trebuie sa plateasca Rangers pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk.3 goluri si doua assisturi a reusit Ianis in primele 8 meciuri disputate pentru gruparea scotiana.I.G.