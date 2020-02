Seara fantastica pentru Ianis Hagi: A marcat de doua ori pentru Rangers in Europa League (Video)

Ziare.

Lusitanii au dominat prima ora a partidei si au condus 2-0 dupa golurile marcate de Fransergio (min.11) si Ruiz (min.59), insa Ianis Hagi a intors soarta meciului.Mijlocasul roman sosit sub forma de imprumut de la Genk a inscris prima oara in minutul 67, cu un sut frumos de la 15 metri, mingea lovind bara inainte de a intra in poarta.Apoi, in minutul 82, Ianis a punctat cu sansa dintr-o lovitura de la aproximativ 25 de metri, deviata de zid.Intre cele doua reusite, Ianis a pasat decisiv la golul lui Aribo, din minutul 75.Mansa retur se va disputa joia viitoare, in Portugalia.I.G.