Sefii lui Rangers i-au dat o veste importanta lui Ianis Hagi

Sefii lui Rangers au luat aceasta decizie in contextul in care campionatul din Scotia a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.Pana acum, jucatorii au fost obligati sa ramana la Glasgow, dar oficialii s-au razgandit."Jucatorii din afara Regatului Unit au fost autorizati sa revina in tarile lor, dar vor urma un program strict, inclusiv pe plan dietetic", a transmis Rangers.Ianis este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar gruparea scotiana are o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.