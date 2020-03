Sefii lui Rangers s-au razgandit in privinta lui Ianis Hagi

Ziare.

Desi oficialii lui Rangers spuneau ca sunt gata sa il cumpere pe Ianis, ultimele evenimente au facut ca transferul definitiv al romanului sa nu mai devina o prioritate. Football Insider citeaza surse din cadrul clubului Rangers care au dezvaluit ca ultimele evolutii ale lui Ianis i-au dezmagit.Ianis este considerat un fotbal care nu a aratat constanta si, desi a avut un inceput foarte bun, randamentul sau a scazut.De altfel, presa din Italia a scris astazi ca nici Ianis nu mai este multumit in totalitate la Rangers si ar dori sa plece.Ianis este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar gruparea scotiana are o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.