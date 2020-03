Steven Gerrard a luat decizia in cazul lui Ianis Hagi - surse

Ziare.

Potrivit publicatiei italiene lalaziosiamonoi.it , antrenorul formatiei scotiene ar fi hotarat sa nu-l transfere pe Ianis la finalul acestui sezon.Astfel, Ianis Hagi s-ar intoarce la Genk, unde de asemenea nu este dorit!In schimb, internationalul roman e urmarit cu atentie de Lazio Roma, grupare dispusa sa achite cele 5 milioane de euro dorite de Genk.Vezi si: Presa din Scotia da verdictul in cazul lui Ianis Hagi 11 meciuri a disputat Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, pentru care a marcat trei goluri si a oferit doua assituri.5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.