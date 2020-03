Steven Gerrard a rabufnit dupa infrangerea cu ultima clasata: Ce-a spus despre Ianis Hagi si ceilalti jucatori ai lui Rangers

Ziare.

com

Antrenorul lui Rangers spune ca a facut tot ce tine de el, dar ca jucatorii sunt lipsiti de incredere."Nu credeam ca pot mai dezamagit decat am fost dupa meciul cu Hearts, dar uite ca se poate. Din nou, o greseala ne-a costat", a spus Gerrard dupa meciul cu Hamilton."Eu si restul staff-ului am facut tot ce tine de noi. Avem insa un vestiar caruia ii lipseste incredere, iar misiunea e grea. Jucatorii sunt foarte tacuti in aceste momente", a mai spus acesta.Vezi: Presa din Scotia, dura cu Ianis Hagi dupa infrangerea suferita de Rangers: Ce nota i-a acordat Ianis Hagi a fost integralist in infrangerea pe care Rangers a suferit-o pe teren propriu, scor 0-1, cu ultima clasata din Scotia, Hamilton.I.G.