Steven Gerrard a rabufnit dupa semiesecul lui Rangers: Ce le reproseaza jucatorilor sai

Tehnicianul lui Rangers s-a aratat extrem de dezamagist de evolutia aparatorilor sai."Sunt foarte frustrat. Nu am aratat bine in prima repriza. M-a deranjat modul in care ne-am aparat. Nu sunt socat sau surprins de desfasurarea jocului pentru ca s-a intamplat de multe ori in ultima perioada", a spus Gerrard, potrivit The Scottish Sun "Din punct de vedere defensivi, am dezamagit rau. Trebuie sa gasesc niste solutii. Voi lucra si mai mult pentru ca primim mult prea multe goluri", a completat acesta.Ianis Hagi a fost titular in meciul de la St. Johnstone, fiind inlocuit in minutul 78.Vezi: Nota primita de Ianis Hagi dupa pasul gresit facut de Rangers in campionat 2-2 a fost scorul intalnirii dintre St. Johnstone si Rangers, dupa golurile marcate de Hendry (min.8) si May (min.80) pentru gazde, respectiv Kamberi (min.50) si Aribo (min.71) pentru oaspeti.Dupa acest semiesec, Rangers a ajuns la 12 puncte in spatele primei clasate, marea rivala Celtic.I.G.