Steven Gerrard, criticat pentru decizia luata in cazul lui Ianis Hagi

Tehnicianul lui Rangers e criticat ca a asteptat pana in minutul 68 pentru a-l trimite in teren pe internationalul roman."N-a fost o seara buna pentru mijlocul lui Rangers. Poate ca Ianis n-a fost in cea mai buna forma in ultima perioada, dar in Europa League a demonstrat ca are calitatea necesara pentru a fi un jucator decisiv", scrie The Boot Room "Si ca sa spunem adevarul, probabil ca Rangers n-ar fi aratat mai rau cu Hagi introdus mai devreme in locul oricaruia dintre cei trei mijlocasi. Jucatorul adus in ianuarie a aratat foarte bine dupa ce a intrat pe teren. A castigat cornerul din care Rangers a marcat si i-a pasat frumos lui Morelos. Cu siguranta fanii lui Rangers se intreaba cum ar fi decurs meciul cu Ianis introdus mai devreme", continua sursa citata.Vezi si: Ce scrie presa din Scotia despre evolutia lui Ianis Hagi din meciul pierdut de Rangers cu Leverkusen Glasgow Rangers a fost invinsa cu 1-3, pe teren propriu, de Bayer Leverkusen.Golurile partidei au fost marcate de George Edmundson (min.75) pentru gazde, respectiv Kai Havertz (min.37 - penalti), Charles Aranguiz (min.67) si Leon Balley (min.88) pentru oaspeti.Ianis Hagi a inceput meciul ca rezerva, fiind introdus pe teren in minutul 68.Citeste si: Reactia lui Steven Gerrard dupa infrangerea suferita de Rangers cu Leverkusen I.G.