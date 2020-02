Steven Gerrard, criticat vehement pentru decizia luata in cazul lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Fostul atacant roman Gabi Balint il critica pe Steven Gerrard pentru faptul ca il foloseste pe Ianis in postul de extrema dreapta si astfel nu poate da randament maxim."Trebuie sa-l foloseasca pe postul pe care da randament! Postul lui e numar 10, in spatele atacantului! Nu se poate sa-l pui sa faca atat de multa faza defensiva. Trebuie sa-l pui in spatele atacantului, sa-si puna calitatile in valoare. Ianis nu e extrema!", a spus Gabi Balint la Digi Sport.In trecut, si Dan Petrescu i-a reprosat acest lucru lui Steven Gerrard. De asemenea, fanii scotieni au cerut si ei mutarea lui Ianis intr-o pozitie centrala.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.C.S.