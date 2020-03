Steven Gerrard ii schimba pozitia in teren lui Ianis Hagi: Motivul pentru care a luat aceasta decizie

Ziare.

Criticat pentru ca-l foloseste in banda dreapta pe mijlocasul adus sub forma de imprumut de la Genk, antrenorul lui Rangers - Steven Gerrard e fortat sa-i schimbe locul in teren lui Ianis.Potrivit site-ului rangersnews.uk , Ianis va fi folosit maine seara intr-o pozitie centrala, mai apropiat de ceea ce-a jucat la Viitorul.Motivul pentru care Gerrard ii schimba pozitia in teren lui Ianis nu are legatura cu criticile primite, ci vine din cauza accidentarilor suferite de mijlocasii centrali Scott Arfield si Ryan Jack.In primele 9 meciuri jucate pentru Rangers, Ianis a inscris 3 goluri si a oferit doua assisturi.5 milioane de euro trebuie sa plateasca in vara Rangers pentru a-l transfera pe Ianis de la Genk.I.G.