Steven Gerrard, prima declaratie despre transferul definitiv al lui Ianis Hagi

Fostul mare mijlocas afirma ca Rangers nu trebuie sa se grabeasca, desi apreciaza foarte mult impactul pe care Ianis Hagi l-a avut de la venirea in Scotia."Nu trebuie sa ne grabim. Avem timp. Ianis a avut un impact puternic si suntem incantati de el atat pe teren cat si in afara lui. Este un profesionist, un student al jocului si a inteles rapid cum vrem sa jucam. Oamenii vorbesc despre pasele lui si goluri , dar este si tactic foarte inteligent.Etica lui de munca, atitudinea, toate acestea sunt bifate. Suntem intr-o pozitie fantastica sa stim ca avem prima optiune sa il cumparam, dar nu trebuie sa iau o decizie acum", a spus Gerrard, conform Daily Record Ianis este imprumutat la Glasgow Rangers, care il poate cumpara in vara cu 5 milioane de euro de la Genk.De la transferul in Scotia, Ianis a reusit 3 goluri si 2 pase decisive.C.S.