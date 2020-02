Steven Gerrard pune tunurile pe jucatorii lui Rangers

Ziare.

com

Antrenorul lui Rangers le transmite jucatorilor sai ca trebuie sa se ridice urgent la nivelul clubului pentru care evolueaza."Sub comanda mea, niciun jucator nu va renunta si va continua sa lupte. Sunt increzator ca am jucatorii potriviti. Reprezentam un club care are nevoie de oameni si jucatori potriviti, care vor sa castige si sa aiba responsabilitatea victoriei", a spus Gerrard in cadrul unei conferinte de presa."Trebuie sa acceptam critica. Antrenorii nu pot face nimic pentru jucatori atunci cand acestia patrund pe teren. Nu avem timp sa ne plangem. La meciul cu Livingston trebuie sa vad o prestatie buna din partea lor", a completat fostul star al lui Liverpool.Glasgow Rangers a pierdut partida disputata, miercuri seara, cu Kilmarnock, scor 1-2, in prima liga scotiana de fotbal.Ianis Hagi a fost titular in ultimele trei meciuri ale lui Glasgow Rangers.I.G.