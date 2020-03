Transferul lui Ianis Hagi face o prima "victima" la Rangers

Ziare.

com

Oficialii de pe Ibrox Park au decis sa nu il mai cumpere pe Oluwaseyi Babajide Ojo de la Liverpool, conform Football Insider Acesta a fost tras pe linie moarta de la venirea lui Ianis Hagi, care s-a impus rapid in echipa de start.In aceste conditii, sefii lui Rangers vor sa-l cumpere pe Ianis si sa renunte la Ojo, care se va intoarce din vara la Liverpool.Ojo a marcat 1 gol in cele 19 partide disputate in tricoul lui Rangers.De la venirea lui Ianis nu a mai prins insa niciun minut in tricoul lui Rangers in campionatul Scotiei.C.S.