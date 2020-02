Un fost mare jucator al lui Rangers are dubii in cea ce-l priveste pe Ianis Hagi: Cu cine l-a comparat

Ziare.

Fostul mijlocas al lui Rangers, Barry Ferguson, a ramas impresionat de calitatile fotbalistului roman, dar are in continuare ceva dubii ca poate fi un jucator important pentru gruparea scotiana.Barry Ferguson isi aminteste de mijlocasul ceh Ľubomir Moravcik atunci cand il vede in actiune pe Ianis."Ianis Hagi e un jucator bun. Intrebarea e daca poate Rangers are nevoie de el si dupa acest sezon. Ultimul jucator pe care l-am vazut reusind ceea ce face el e Lubo Moravcik de la Celtic. Are calitati, insa trebuie sa arate ca are tot ce-i trebuie pentru a fi un jucator demn de Rangers", a scris Ferguson in editorialul din Daily Record "Dupa prestatia de joi seara, ai spune ca Rangers n-ar mai trebui sa stea pe ganduri. Dar Steven Gerrard vrea cum se va descurca fotbalistul roman si pe terenuri precum cel de la Perth, duminica, unde este nevoie de multa rezistenta. Acolo o sa vedem ce poate! Nu va fi deloc dragut, se stie cum e vremea acolo, umeda si mult vant. Trebuie sa fii pregatit pentru partea oribila a fotbalului. Oare se poate adapta? Oare poate face si treaba murdara atunci cand trebuie?", a completat acesta.Ľubomir Moravcik a jucat timp de patru ani in Scotia, pentru Celtic, in perioada 1998-2002.129 de meciui a jucat Moravcik in acea perioada, reusind 35 de goluri.Barry Ferguson e o adevarata legenta a lui Rangers, in tricoul careia a disputat peste 400 de meciuri si a marcat peste 50 de goluri.3 goluri si doua pase de gol a reusit Ianis Hagi in primele sale 6 meciuri pentru Glasgow Rangers.5 milioane de euro ar trebui sa plateasca gruparea scotiana pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk.I.G.