Anderlecht a renuntat la Ianis Hagi, dar o alta echipa ofera 10 milioane de euro

Potrivit jurnalistilor de la Voetbal24 , oficialii lui Anderlecht au decis sa nu il mai urmareasca pe Hagi junior dupa ce au reusit sa il transfere pe Samir Nasri.Cum in aceasta vara l-au mai achizitionat si pe Michel Vlap, de la Heerenven, postul de mijlocas ofensiv este acoperit si nu mai este nevoie de alti jucatori.Totusi, ofertele pentru Ianis curg in continuare. Sursa citata scrie ca cei de la Genk, campionii Belgiei, sunt favoriti pentru a-l transfera.Campioana din Divizia A belgiana ofera 10 milioane de euro pentru transfer si face tot posibilul pentru a-l aduce cat mai repede.In acest sens, sefii lui Genk au luat legatura cu controversatul impresar de origine iraniana, Mogi Bayat, pe care l-au delegat sa negocieze mutarea.Este de asteptat ca in zilele urmatoare Viitorul si Ianis sa ia o decizie in privinta transferului pentru ca mai toate formatiile incep deja perioada de pregatire in vederea noului sezon.M.D.