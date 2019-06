Anuntul zilei din Germania: Borussia Dortmund il vrea pe Ianis Hagi!

Ziare.

Marcel Raducanu, fostul mare fotbalist al celor de la Steaua si Borussia, dar si proprietar al unei scoli de fotbal in Germania, marturiseste ca a primit un mesaj care confirma faptul ca nemtii il monitorizeaza pe Ianis."Am primit un mesaj in aceasta dimineata, de la cineva, ca Michael Zorc ar pleca spre Bologna sa-l urmareasca pe Ianis Hagi. El este manager la Borussia Dortmund si a jucat cu mine in anii '80. Deci, se pare ca sunt interesati de Ianis", a dezvaluit Marcel Raducanu pentru Telekom Sport Zorc se va afla in tribune la duelul dintre Romania si Germania, din semifinalele Campionatului European de tineret.Dortmund se va duela de la distanta cu cei de la Genk pentru semnatura lui Hagi, belgienii fiind gata sa ofere 10 milioane de euro pentru transfer.