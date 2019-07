Belgienii se inclina in fata lui Ianis Hagi: Iata principalele titluri din presa dupa golul romanului

Ziare.

com

Campiona Belgiei s-a impus greu in fata celor de la Kortrijk, scor 2-1, internationalul roman reusind sa inscrie golul victoriei.Jurnalistii belgieni au remarcat acest lucru si au numai cuvinte de lauda pentru tanarul mijlocas roman.Iata cateva dintre reactiile aparute in presa dupa golul inscris de Ianis Hagi:"Sub ochii tatalui sau, legenda fotbalului romanesc, Gheorghe, Ianis Hagi a marcat golul victoriei la prima atingere de balon, el inlocuindu-l in teren pe Nygren, celalalt marcator al serii."- "Genk incepe bine campionatul impotriva lui Kortrijk datorita pustilor Nygren si Hagi."- "Ianis Hagi e deja decisiv: o tingere de balon, un gol!"Ianis Hagi a avut parte de un debut fenomenal pentru Genk in campionatul Belgiei, reusind sa inscrie la prima atingere de balon.Ianis a fost trimis pe teren in minutul 74 si a avut nevoie de cateva secunde pentru a marca golul de 2-1 in meciul cu Kortrijk.Reusita lui Ianis a adus victoria campioanei Belgiei.