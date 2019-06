Cadou fabulos pentru Ianis Hagi: Fiul "Regelui" a primit o masina de 150 de mii de euro!

Ziare.

Pana sa isi puna semnatura pe contractul cu viitoarea echipa, Ianis a primit cadou un bolid de lux, cu un pret estimat la 150 de mii de euro.Importatorul oficial al marcii BMW in Romania i-a oferit lui Hagi junior un i8 auriu pe care fotbalistul il va conduce in perioada urmatoare."Numarul 10 merita o masina de nota zece. Multumim, Ianis Hagi si echipei nationale a Romaniei U21 pentru toate momentele frumoase oferite la acest campionat european! Felicitari pentru performanta!", se arata in mesajul companiei.Masina nu va ramane la Ianis, acesta avand-o doar in folosinta pentru o perioada in calitatea sa de brand ambassador.M.D.