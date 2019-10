Ianis Hagi, noul numar 10 al nationalei Romaniei - oficial

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, ca Ianis va purta numarul 10 pe tricou la cele doua partide din preliminariile Euro 2020."Dupa 19 ani si 4 luni, din nou pe un tricou al echipei nationale, deasupra numarului 10, scrie HAGI. Asta pentru ca Ianis va purta acest numar in premiera la prima reprezentativa, pentru partidele cu Insulele Feroe si Norvegia. Ultimul meci pentru tatal sau cu acest numar pentru Romania a fost impotriva Italiei, la Euro, in iunie 2000", se arata intr-un comunicat al FRF.Ianis se declara mandru de aceasta sansa si anunta ca vrea sa ii bucure pe suporterii nationalei."Sunt bucuros si mandru, dar mai presus de toate simt o responsabilitate in plus. In fiecare zi imi propun sa muncesc si mai mult, pentru a-i bucura pe suporteri. Impreuna cu colegii mei avem datoria sa ii facem fericiti pe romani!", a declarat Ianis Hagi.Partidele Romaniei cu Feroe si Norvegia, ambele din preliminariile Campionatului European din 2020, vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.