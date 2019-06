Ianis Hagi surprinde dupa primul meci ca titular la echipa nationala: Am jucat mai bine cu Norvegia

Ziare.

Fiul "Regelui" si-a inceput discursul declarandu-se bucuros de rezultatul partidei din Malta."Sunt fericit! E rezultatul pe care ni l-am dorit. Ne-am facut seara usoara din primele minute. Acum sunt cu gandul la echipa de tineret", a spus Hagi la ProTV.Intrebat cum comenteaza o declaratie a lui Tatarusanu, care a spus despre el ca a avut o evolutie normala, Ianis si-a facut putin autocritica."Daca asa spun colegii, inseamna ca asa este, am jucat mai bine cu Norvegia. Am incercat sa joc colectiv, asta incerc sa fac de fiecare data. Pot sa spun ca in partida cu Norvegia am jucat mai bine. Sper ca in meciurile de la Euro U21 sa fiu si mai bine.Este o pierdere Chipciu, din pacate. Dar, suntem echipa nationala si avem jucatori pentru acel post. Ne asteapta meciuri grele si trebuie sa ne concentram.Ma gandesc la Campionatul European, la meciurile pe care le am, incerc sa-mi revin fizic, mental, nu ma gandesc acum la transfer. Eu incerc sa joc cat mai bine la echipa de club, ca sa ajung sa fiu convocat la nationala", a mai spus Ianis Hagi.Echipa nationala a Romaniei s-a impus fara emotii in deplasarea cu Malta, scor 4-0, in grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost un meci dominat in totalitate de echipa noastra, dupa ce Cosmin Contra a facut sapte schimbari si le-a dat credit jucatorilor mai tineri.Dupa acest rezultat, Romania urca pe locul 2 in grupa F, cu 7 puncte, la egalitate cu Suedia si la cinci puncte in spatele Spaniei.Echipa noastra va disputa urmatorul meci pe 5 septembrie, cand va primi vizita Spaniei pe National Arena M.D.