Ianis Hagi vrea sa fie "decarul" Romaniei

Tanarul mijlocas al celor de la Genk spune ca rolul sau este de "decar" si ca nu ascunde faptul ca isi doreste cel mai cunoscut tricou din fotbal."Imi doresc si asta e rolul meu, nu am de ce sa ma ascund", a declarat Ianis.In meciurile pe care le-a jucat pana acum in prima reprezentativa, Hagi junior a purtat numerele 8 sau 11, 10 fiind rezervat de alti jucatori.Alex Maxim sau Gicu Grozav au fost "decarii" Romaniei, insa ambii au primit critici aspre dupa evolutii mai putin reusite.Ianis a purtat tricoul cu numarul 10 numai in partidele reprezentativei de tineret.M.D.