Mesajul lui Ianis Hagi dupa infrangerea cu Spania: "Am luptat pana in ultimul minut"

Tanarul mijlocas roman spune ca "tricolorii" au luptat pana in ultimul minut si, chiar daca rezultatul nu a fost cel dorit, acum trebuie sa se concentreze pe urmatoarea partida."Am luptat pana in ultimul minut, dar nu a iesit cum am vrut. Increzatori si motivati ne gandim acum doar la urmatorul meci. Hai, Romania!", a scris Ianis Hagi pe o platforma de socializare. Nationala Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de Spania, scor 2-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida in care "tricolorii" au fost dominati copios, scorul fiind mult limitat de interventiile excelente ale portarului nostru, Ciprian Tatarusanu . Ianis Hagi a fost introdus pe final de partida si a impresionat cu cateva actiuni ofensive.In etapa urmatoare a preliminariilor, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.M.D.