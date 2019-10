Motivul pentru care Marica nu crede ca Ianis Hagi e "10-le" ideal pentru nationala Romaniei

Ziare.

com

Fostul atacant "tricolor" considera ca marea problema a nationalei Romaniei e ca nu are un lider."La nationala nu este cineva care sa impuna autoritate. E greu azi, pentru ca nu sunt jucatori care sa aiba o valoare individuala atat de mare in primul rand pe teren petru a se impune apoi si in vestiar. Ne bazam pe forta grupului si greu gasim un lider, sper ca el sa apara pentru ca nationala are nevoie", a spus Ciprian Marica, potrivit Sport.ro "Un lider nu se vede, nu trebuie sa-l impunem sau sa-l vedem noi, el se impune pe teren. Astazi inca il cautam, la fel cum cautam si un numar 10 care inca nu apare. Cu totii asteptam foarte mult de la Ianis Hagi. Avem pretentii mari, insa niciun meci nu seamana cu altui, trebuie sa avem rabdare, e un jucator tanar, de perspectiva, care a demonstrat ca are talent si calitate. Ramane sa demonstreze in continuare, apoi vom spune daca a meritat sau nu numarul 10", a adaugat jucatorul care a strans 69 de selectii si 25 de goluri in prima reprezentativa a Romaniei.In ultima perioada, tricoul cu numarul 10 al nationalei Romaniei a fost purtat de Alexandru Maxim, Nicolae Stanciu, Constantin Budescu si Gicu Grozav.La meciurile de luna aceasta cu Insulele Feroe si Norvegia, decarul nationalei Romaniei a fost Ianis Hagi.