Adrian Mutu explica de ce Ianis Hagi are probleme

"Briliantul" spune ca tanarul fotbalist are dificultati si din cauza tatal sau pune o mare presiune."Rangers o echipa mult mai mare decat Genk. Nu mi s-a parut niciodata o echipa mare Genk. Nu are istorie. Cred ca Ianis le va demonstra contestatarilor.Ii cerem prea mult baiatului asta. Spunem ca n-a reusit la 17 ani la Fiorentina ... Gica a spus niste lucruri care au creat o presiune mai mare pe Ianis, dar a spus-o si pentru ca e baiatul lui, sa-l motiveze", a spus Mutu la Digi Sport.Ianis Hagi a plecat in aceasta iarna de la Genk dupa doar 6 luni.Tanarul fotbalist este imprumutat in Scotia, la Glasgow Rangers, care il poate cumpara in vara cu 5 milioane de euro.C.S.