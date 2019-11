Analiza dura facuta de jurnalistii belgieni in legatura cu Ianis Hagi: "Trebuie sa recunoastem ca a aratat putin pana acum. Poate noul antrenor il va activa"

Ziare.

com

Presa din Belgia a facut o analiza in vederea asteptarilor pe care le fanii le au de la Hannes Wolf, inclusiv faptul ca se spera ca acesta sa il reactiveze pe Hagi, cel care in ultim vreme nu a primit prea multe sanse la Genk."Trebuie sa recunoastem, Ianis Hagi a aratat prea putin pentru a se justifica valva facuta in jurul sau in vara, dupa transfer. Romanul ar putea fi multumit doar cu golul sau de debut si cu prestatia din partida cu Saint-Truiden (3-3), dar clar nu era unul dintre preferatii lui Mazzu. Nu putem prezice cand Hagi va incepe titular, in cea mai buna forma, insa poate el va oferi acea scanteie de creativitatea care a lipsit celor de la Genk atat de multa in ultima vreme", scriau intr-o analiza mai ampla cei de la voetbalnieuws.be.Ianis, 21 de ani, a avut un inceput foarte bun in Belgia, cu gol la chiar primul sau joc, dar apoi s-a "stins", lucru explicabil si prin faptul ca nici nu a mai fost introdus decat foarte rar de Mazzu.4 milioane de euro a platit Genk celor de la Viitorul pentru transferul romanului, in aceasta vara, dupa Europenele de tineret Under 21 din Italia.11 meciuri a evoluat Hagi in Belgia, in acest sezon, rastimp in care a marcat de 3 ori si a oferit si doua pase de gol. In plus, a evoluat si in 3 partide de Champions League, in care a bifat 111 minute.D.A.