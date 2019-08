Analiza facuta de presa belgiana dupa prima infrangere a lui Ianis Hagi in tricoul lui Genk

Ziare.

com

A fost 3-1 pentru Mechelen in partida din runda secunda a Jupiler League, o revansa asadar dupa infrangerea din Supercupa. Hagi a fost rezerva si a intrat imediat dupa pauza, insa nu a putut sa faca ceva concret pe tabela, desi a fost remarcat de presa belgiana:"Marul nu sare departe de copac. Sut spectaculos Ianis, mingea nu s-a dus insa asa cum a vrut el!", puncta portalul Sporza.be despre roman la putine minute de la intrarea sa pe gazon.Fostul jucator de la Viitorul si Fiorentina a intrat pe teren in locul suedezului Nygren.Sutul de mai sus al romanului a venit in minutul 61.In prima etapa din Belgia, Genk invingea pe Kortrijk cu 2-1, golul victoriei fiind adus de Ianis, la prima atingere de balon in acea partida in care a intrat in ultimul sfert de ora."Antrenorul Mazzu si-a dat seama ca trebuie sa faca o schimbare. La pauza, l-a scos din teren pe invizibilul Nygren. A intrat Ianis Hagi, dar nici aceasta schimbare nu si-a pus amprenta", nota si site-ul belgian hln.be.Hagi are 20 de ani si a fost marea vedeta a Romaniei la Campionatele Europene de tineret din Italia.Mechelen este o nou-promovata in prima liga belgiana de fotbal.D.A.