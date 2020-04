Antrenorul care l-a tras pe linie moarta pe Ianis Hagi s-a razgandit: Atac voalat la adresa lui Gica Hagi

Ziare.

Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro, dar Felice Mazzu afirma ca Ianis trebuie pastrat cu orice pret de Genk."Daca as fi fost inca antrenorul lui Genk, cu siguranta l-as fi pastrat. Poate deveni un jucator important in viitor. Sunt convins ca Ianis poate avea succes in fotbalul din Belgia.Mai trebuie sa creasca din punct de vedere fizic pentru a avea o explozie. Dar tehnic... N-am vazut in viata mea pe cineva atat de bun cu mingea cu ambele picioare. Stang sau dreptul, nu vezi diferenta", a afirmat Felice Mazzu, citat de Voetbal Nieuws De asemenea, Mazzu l-a atacat voalat si pe tatal lui Ianis, Gica Hagi "Singura problema a lui Ianis este ca anumite personaje din jurul sau ar trebui sa invete sa fie rabdatoare", a afirmat Mazzu.Totul depinde insa acum de Rangers, care il poate cumpara cu 5 milioane de euro.In cazul in care acest lucru nu se va intampla, Ianis se va intoarce la Genk.Felice Mazzu a fost primul antrenor pe care Ianis l-a avut la Genk, dar acesta nu i-a acordat prea multe sanse.C.S.