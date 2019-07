Antrenorul lui Genk a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Ianis Hagi, dupa debutul fabulos din Belgia

Ziare.

Hagi a marcat golul victoriei, 2-1, cu cei de la Kortrijk, in prima etapa a campionatului belgian de fotbal. Imediat, antrenorul Felice Mazzu l-a comparat pe Ianis cu mult mai celebrul sau tata:"Ianis Hagi a inceput meciul pe banca pentru ca in acest moment inca are un deficit din punct de vedere fizic. Dar s-a vazut cand a intrat ca poseda calitati tehnice remarcabile, exact ca si tatal sau. Sper ca Ianis sa fie in cel mai scurt timp la 100% din punct de vedere fizic", a fost reactia antrenorului lui Ianis dupa meci, conform portalului sporza.be Hagi a fost adus de Genk de la Viitorul lui Hagi, pentru suma de 8 milioane de euro.Cu numarul 23 pe spate, Ianis Hagi va fi cu siguranta un jucator important la trupa belgiana, acolo unde tinerii au un cuvant important de spus."Sunt foarte multumit ca am reusit sa controlam meciul, e un lucru care ne da incredere. E de asemenea excelent ca jucatorii tineri pe care ii avem arata foarte bine. Aceasta este politica clubului si faptul ca ei se adapteaza si se impun e un lucru excelent pentru Genk", a mai adaugat tehnicianul lui Racing Club.Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei la Europenele de tineret Under 21 din Italia, unde tara noastra a fost eliminata in semifinale.