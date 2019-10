Antrenorul lui Genk, laude pentru Ianis Hagi dupa ultimele meciuri foarte bune ale romanului in Belgia

Ziare.

Tanarul mijlocas roman de 20 de ani a jucat 60 de minute sambata in infrangerea 0-1 la Standard Liege , fiind schimbat prematur dupa un joc bun, dupa ce a primit o lovitura cu cotul la nivelul urechii:Inainte de aceasta partida, Mazzu vorbise la conferinta de presa oficiala despre faptul ca Hagi e mereu un jucator cerut de public in primul 11 al formatiei sale, chiar si cand nu e pregatit fizic 100 la suta. Amintindu-si de meciul cu Mouscron din prima liga belgiana, Mazzu a recunoscut ca l-a introdus pe Hagi titular desi testele fizice nu i-ar fi dat voie sa faca asta:"Am avut exact aceeasi discutie cu staff-ul. Era 0-0 contra celor de la Napoli si Hagi juca foarte bine. Oh la la! Si totusi eram siguri ca nu trebuie sa joace contra celor de la Mouscron.M-am gandit ca daca pierd cu Mouscron fara Hagi, as fi fost omorat de presa si de public. Testele fizice aratau ca este obosit, nu aveam voie sa il expunem la asa ceva. Dar, daca pierdeam fara Hagi cu Mouscron, pentru mine ca antrenor era gata", a vorbit Mazzu pentru presa belgiana Ramane de vazut daca Hagi se va putea recupera pana la meciul cu Liverpool de pe teren propriu din grupele Champions League. Pana acum, gruparea belgiana are un singur punct in doua meciuri.Jocul cu englezii are loc pe 23 octombrie, de la ora 22:00, LIVE pe Ziare.com.Hagi a fost inlocuit cu Hrosovsky in minutul 60 al meciului de la Liege, meci decis de un gol marcat pe final de partida, in minutul 84 prin Bastien.4 meciuri consecutive ca titular are Hagi acum la Genk, in Jupiler League.D.A.