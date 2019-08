Antrenorul lui Standard Liege dezvaluie motivul pentru care l-a preferat pe Dragus in detrimentul lui Ianis Hagi

Ziare.

Michel Preud'homme spune ca l-a preferat pe Dragus datorita pretului, dar si pentru ca in lot dispune de mai multi jucatori care pot evolua pe pozitia pe care joaca Ianis Hagi."Dragus e un pariu pentru viitor. Am avut oportunitatea sa-l urmarim in sfarsitul sezonului trecut la fel ca si pe Ianis Hagi, care ne-a fost de asemenea propus", a spus Michel Preud'homme in presa din Belgia."Avem insa mai multi jucatori pe stilul lui Hagi, in timp ce Dragus ne-a sedus cu performantele din sezonul trecut, comparabile cu ale lui Ianis, dar si cu pretul mai mic", a adaugat acesta.Ianis Hagi a fost transferat de Genk in schimbul a 4 milioane de euro.De partea cealalta, Standard Liege a platit doua milioane de euro pentru a-l aduce pe Denis Dragus de la Viitorul.I.G.